Pherecydes Pharma continue de renforcer sa propriété intellectuelle

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la délivrance d'un brevet pour ses phages anti-Staphylococcus aureus par l'office chinois des brevets. Il s'agit du premier brevet délivré en Chine pour les phages de Pherecydes Pharma et du deuxième brevet délivré pour cette famille de phages après celui obtenu récemment en Israël.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : "Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre propriété intellectuelle en ajoutant un nouveau territoire aussi important que la Chine à l'univers de protection de nos phages. Il s'agit du deuxième brevet délivré en quelques semaines pour nos phages anti-Staphylococcus aureus qui vient compléter l'arsenal de protection de notre portefeuille de phages en cours de développement. Cette démarche s'inscrit dans nos efforts continus de protection des investissements réalisés dans la phagothérapie de précision, domaine thérapeutique d'avenir où Pherecydes entend occuper un rôle prépondérant."

Pherecydes Pharma a un portefeuille actif de quatre brevets couvrant chacun de multiples phages et des variants de ceux-ci contre les bactéries cibles : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia Coli. Si plusieurs brevets sont actuellement en cours d'instruction dans certaines juridictions, d'autres sont déjà accordés dans de grands territoires comme les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, Hong Kong, Israël et, dorénavant, en Chine.