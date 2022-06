Pherecydes Pharma annonce le recrutement du 1er patient de l'essai clinique de phase II PhagoDAIR

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui le recrutement du 1er patient de l'essai clinique de phase II PhagoDAIR.

PhagoDAIR est la première étude de phagothérapie au monde menée dans les infections ostéoarticulaires sur prothèses causées par le Staphylococcus aureus (S. aureus). Son protocole a été approuvé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en décembre dernier et par le Comité de Protection des Personnes (CPP) en février 2022.

Pherecydes Pharma recrute désormais activement des patients pour cet essai clinique dont le premier vient d'être recruté en France, au sein des Hospices Civils de Lyon (HCL).

L'étude, qui sera conduite également dans d'autres pays européens, prévoit d'inclure 64 patients atteints d'une infection de l'articulation du genou ou de la hanche due au S. aureus, répartis entre le groupe de traitement par phagothérapie et le groupe contrôle qui recevra du placebo, en sus du traitement de référence. Les patients traités par phagothérapie recevront les phages anti-S aureus actifs sur leur souche, sélectionnés grâce au phagogramme de Pherecydes Pharma. Le traitement de référence consistera en la procédure chirurgicale appelée DAIR (Debridement, Antibiotics, Implant Retention 1) associée à une antibiothérapie suppressive. L'évaluation se fera 12 semaines après l'application des phages et le suivi des patients durera 2 ans.

Les premiers résultats sont attendus fin 2023 et le suivi des patients se poursuivra jusqu'au cours du 1er semestre 2025. En fonction des résultats préliminaires de la phase II, Pherecydes Pharma mènera une étude de phase III sur la même indication qui pourrait démarrer en 2024.

Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma, déclare : "Je souhaite remercier les équipes cliniques des HCL pour leur implication exemplaire qui a permis de démarrer cette étude clinique conformément au plan. Cette étude clinique est la première étape d'un plan de développement clinique ambitieux avec les phages développés par Pherecydes."

Pascal Birman, Directeur Médical de Pherecydes Pharma, commente : "En tant que première étude clinique de phagothérapie au monde menée dans cette indication, PhagoDAIR représente un réel espoir pour de nombreux patients en situation d'impasse thérapeutique. Grâce aux efforts de tous ses collaborateurs et partenaires, Pherecydes Pharma se positionne à l'avant-garde du combat contre l'antibiorésistance, et nous espérons que les premiers résultats de l'étude permettront d'aboutir à une solution thérapeutique efficace à ce problème majeur de santé publique."

Le Professeur Tristan Ferry, Coordinateur de l'étude et Chef de Service Adjoint Maladies Infectieuses et Tropicales au sein des HCL, conclut : "Nous sommes ravis de participer à cette étude clinique majeure dans une indication très difficile à traiter. La phagothérapie est une stratégie de traitement connue depuis de nombreuses années, et nous cherchons à la développer à l'hôpital de la Croix-Rousse depuis 2017, avec une expérience acquise dans le domaine des infections ostéoarticulaires complexes au CRIOAc Lyon (HCL). Grâce à Pherecydes Pharma, nous disposons pour la première fois des phages dont la qualité répond aux normes pharmaceutiques les plus strictes. En cas de succès, cette étude pourrait représenter un vrai changement de paradigme dans la prise en charge des infections bactériennes compliquées."