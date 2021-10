Pherecydes Pharma annonce la nomination du Dr Pascal Birman au poste de Directeur Médical

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Pascal Birman au poste de Directeur Médical.

Le Dr Pascal Birman apporte à Pherecydes Pharma 30 ans d'expérience dans le domaine de la recherche médicale et du développement pharmaceutique, notamment dans l'endocrinologie et les maladies métaboliques. Après une carrière de médecin au sein de l'AP-HP (1981-1990), il a rejoint le groupe Servier en tant que Chef de projets internationaux, puis a assuré les fonctions exécutives de Directeur de recherche thérapeutique et de Directeur opérationnel clinique pour l'Europe et l'Asie. En 2004, le Dr Birman a rejoint le groupe pharmaceutique Ipsen où il a évolué pendant 13 ans à plusieurs postes clés jusqu'à devenir le Vice-Président des Programmes de développement clinique mondial.

Avant de rejoindre Pherecydes Pharma, le Dr Birman était le Directeur Médical Adjoint de la société biopharmaceutique Genfit depuis 2018. Au sein de Pherecydes Pharma, il succédera au Dr Brigitte Palestro qui continuera de soutenir et d'accompagner la société jusqu'à son départ à la retraite en janvier 2022.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : "Je suis ravi qu'un expert aussi reconnu que le Dr. Pascal Birman ait accepté de rejoindre les équipes de Pherecydes Pharma en tant que Directeur Médical, une fonction qui est depuis toujours au coeur de notre entreprise. Je souhaite également remercier chaleureusement le Dr. Brigitte Palestro pour sa contribution majeure au développement de Pherecydes Pharma ces dernières années. Toutes nos équipes se réjouissent de cette nouvelle collaboration au moment où nous nous préparons à la montée en puissance de notre activité, avec le démarrage prochain de plusieurs études cliniques avec nos phages et leur mise à disposition dans le cadre des autorisations d'accès compassionnels."