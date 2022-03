Pherecydes Pharma annonce la délivrance d'un nouveau brevet

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la délivrance d'un nouveau brevet pour ses phages anti-Pseudomonas aeruginosa par l'Office Européen des Brevets (OEB).

Ce nouveau brevet délivré en Europe confère à la société une protection jusqu'à 2034 sur ce vaste marché.

Guy-Charles Fanneau de La Horie, Président du Directoire de Pherecydes Pharma, déclare : "Pseudomonas aeruginosa figure parmi les six germes résistants aux antibiotiques les plus mortels1. Le travail substantiel de nos équipes de 'R&D' et de propriété intellectuelle continue de produire des résultats très concrets, comme en attestent nos communications régulières sur l'obtention de brevets dans différentes zones stratégiques, et je souhaite les en remercier. En effet, la politique de propriété intellectuelle fait partie intégrante de notre stratégie d'entreprise et vise à protéger nos investissements dans la phagothérapie de précision, l'une des voies les plus prometteuses face aux carences de la recherche antibiotique et où Pherecydes Pharma entend occuper un rôle prépondérant."

Pherecydes Pharma a un portefeuille actif de quatre brevets couvrant chacun de multiples phages et des variants de ceux-ci contre les bactéries cibles : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus et Escherichia Coli. Ces trois bactéries font partie des six bactéries les plus létales ainsi que de la liste des priorités pour la 'R&D' publiée par l'OMS. Si plusieurs brevets sont actuellement en cours d'instruction dans certaines juridictions, d'autres sont déjà accordés dans de grands territoires comme les Etats-Unis, l'Europe, le Japon, l'Australie, Hong Kong, Israël et la Chine.