Pherecydes Pharma annonce la création d'un Conseil Médical Consultatif international

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes et/ou compliquées, annonce aujourd'hui la formation d'un Conseil Médical Consultatif, composé d'experts scientifiques et cliniques internationaux de premier plan spécialisés en infectiologie.

"Nous sommes ravis et honorés de pouvoir coopérer avec ce groupe de scientifiques de renommée internationale", déclare Didier Hoch, Président Directeur Général de Pherecydes Pharma.

Les membres du Conseil Médical Consultatif sont les suivants : Le Dr Saima Aslam, professeure associée en médecine Infectieuse à l'UC San Diego, Californie, Etats-Unis.

Le Pr Marc Bonten, Président du programme de recherche stratégique "infection et immunité" à l'UMC d'Utrecht, Pays-Bas.

Le Pr Tristan Ferry, Chef de Service adjoint au Service des maladies Infectieuses et tropicales des HCL Lyon et Président du Comité Scientifique national des CRIOACs, France.

Le Pr Yok-Ai Que, professeur associé de Médecine Intensive à l'hôpital de Berne, Suisse.

Le Pr Martin Witzenrath, Directeur du département des maladies respiratoires et des soins intensifs à la Charité-Universitätsmedizin Berlin, Allemagne.

