Pherecydes Pharma a présenté un protocole de performance analytique démontrant la conformité de son Phagogramme 1.5 aux exigences réglementaires

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma, société de biotechnologie spécialisée dans la phagothérapie de précision destinée à traiter les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques et/ou compliquées, a présenté une partie de son plan de performance analytique adapté à son Phagogramme 1.5 le 15 avril 2023 lors du 33ème Congrès Européen de la Microbiologie Clinique & des Maladies Infectieuses (ECCMID) à Copenhague (Danemark).

Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro permettant de vérifier la sensibilité des souches bactériennes des patients aux phages de Pherecydes Pharma. Les dispositifs de diagnostic in vitro doivent répondre aux niveaux de sécurité et de performance exigés sur la base d'un protocole de performance analytique. Or, ce type de protocole n'existe pas dans le cas des phages en raison du manque de définition claire de principes de développement.

Pherecydes Pharma a développé et validé un plan de performance analytique applicable aux phages et conforme à la directive européenne 98/97/CE. Les composants du Phagogramme 1.5 ont été testés via l'utilisation de phages anti-Staphylococus aureus et le plan de performance s'est montré parfaitement applicable dans cette configuration. Il a été également démontré que les critères de fidélité (répétabilité et reproductibilité) et d'exactitude présentés par le Phagogramme 1.5 sont en accord avec certains référentiels analytiques internationaux, tels que l'ISO 20776-2 et les directives analytiques de la FDA.

Dr. Rafael Gomes Von Borowski, Responsable Diagnostic & Développement de Pherecydes Pharma, a déclaré : "Nous sommes fiers de présenter aux industriels de la santé les dernières évolutions réglementaires et techniques qu'a connu notre phagogramme, outil dédié à la phagothérapie. Celui-ci répond en effet à la fois aux exigences réglementaires et aux attentes des cliniciens, ce que nous avons démontré grâce au plan de performance analytique conçu par nos équipes. Notre objectif final reste le développement d'un phagogramme de nouvelle génération, qui nous permettra d'avoir recours à la phagothérapie dans tous types d'indications, qu'elles soient aigues ou chroniques, grâce à une réduction significative du délai de réalisation d'un diagnostic."

Titre de la présentation : Antimicrobial Susceptibility Testing (AST) for phages In Vitro selection and follow-up (according to CE-IVD)