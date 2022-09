Pherecydes lève 3,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Pherecydes Pharma annonce le succès de son augmentation de capital pour un montant total de 3,1 ME, dont 2,6 millions auprès d'investisseurs institutionnels et 0,5 ME auprès de particuliers (via la plateforme PrimaryBid). Compte tenu de ses plans actuels de développement, la Société estime que le produit net de l'offre, combiné à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie actuels, lui permettra de financer ses activités jusqu'à fin mars 2023. La Société estime que, après prise en compte du produit net et sous réserve de la parfaite réalisation de ladite Offre, les besoins de financement complémentaire pour faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois (lesdits besoins de trésorerie étant estimés à 7 ME), soit jusqu'à la fin septembre 2023, sont de 4 ME.

En parallèle, afin de pouvoir faire face à ses besoins de trésorerie destinés à financer ses activités sur les douze prochains mois, la Société devra engager la recherche de solutions de financement complémentaires et de diverses natures, notamment ligne de financement en fonds propres, d'endettement, simple ou obligataire, auprès de tiers ou de ses actionnaires, mais également au titre de subventions et/ou d'avances remboursables spécifiquement relatifs aux programmes de recherches de la Société. Par ailleurs, la Société pourrait redimensionner ses plans opérationnels notamment en retardant ou en limitant l'étendue de son programme de développement.