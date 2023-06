Pherecydes / Erytech : Akkadian se félicite de la nomination d'un expert pour évaluer la parité de fusion

(Boursier.com) — Si Akkadian Partners n'a pas pas obtenu le report du vote sur la fusion, lors de l'assemblée générale des actionnaires d'Erytech du 23 juin, de la part du Tribunal de Commerce de Lyon, le fonds se félicite qu'il ait désigné en qualité d'expert, Jean Leroux du Cabinet Abelia Consulting, avec notamment pour mission de "Donner son avis sur la parité de fusion retenue par les parties et pour cela, examiner notamment les méthodes d'évaluation mises en oeuvre pour estimer la valeur réelle de chacune des deux sociétés Erytech et Pherecydes" et de "Remettre un rapport aux parties dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'Ordonnance".

Akkadian invite Erytech à reporter le vote des résolutions relatives à la fusion à l'issue du délai de quatre mois fixé à l'expert judiciaire pour rendre son rapport.