Phaxiam Therapeutics : niveau de performance élevé des deux phages contre des souches bactériennes cliniques

(Boursier.com) — Phaxiam Therapeutics annonce un spectre d'activité très large de ses phages anti-S. aureus (PP1493 et PP1815) contre des souches bactériennes cliniques. Une analyse rétrospective a été réalisée sur 105 souches cliniques de Staphylococcus aureus, testées à l'aide du phagogramme de Phaxiam dans le cadre d'essais cliniques, de thérapies de sauvetage et d'Autorisations d'Accès Compassionnel (AAC). Les résultats ont démontré que 98% de ces souches pathogènes de S. aureus étaient sensibles à au moins l'un des deux phages anti-S. aureus de PHAXIAM (PP1493 et PP1815).

Le phagogramme est un test de diagnostic in vitro (IVD) conçu pour mesurer la sensibilité des souches bactériennes présentes chez les patients aux phages de Phaxiam Therapeutics. Il s'agit également du premier test IVD dédié à l'évaluation de l'activité des phages qui dispose du marquage CE.