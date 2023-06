Phaxiam Therapeutics, la nouvelle entreprise issue du rapprochement d'Erytech et Pherecydes

(Boursier.com) — Erytech et Pherecydes annoncent leur fusion et leur changement de nom pour devenir Phaxiam Therapeutics, société biopharmaceutique au stade clinique qui développe des thérapies innovantes à base de bactériophages pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR).

Ce rapprochement s'appuiera sur l'expertise et les ressources complémentaires des deux entreprises pour accélérer le développement d'un portefeuille diversifié de phagothérapie, visant à lutter contre la résistance aux antimicrobiens (AMR), un problème de santé reconnu à l'échelle mondiale. En effet, la résistance aux antimicrobiens est actuellement responsable de plus de 1 million de décès par an dans le monde et devrait atteindre plus de 10 millions de victimes annuelles d'ici à 2050. A titre de référence, le nombre estimé de cancers dans le monde est actuellement d'environ 10 millions par an.

La société développe un portefeuille de phagothérapie diversifié au stade clinique et prévoit des étapes structurantes et créatrices de valeur au cours des deux prochaines années.

Au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration de Phaxiam est composé d'un nombre égal d'administrateurs issus des anciens conseils d'administration d'Erytech et de Pherecydes, sans voix prépondérante pour le président.

Il se constitue comme suit : Didier Hoch (Président) ; Gil Beyen (Vice-président) ; Philippe Archinard (Administrateur indépendant) ; Martine George (Administratrice indépendante) ; Eric Leire (Administrateur indépendant) ; Go Capital (représenté par Leila Nicolas) ; Guy Rigaud (Censeur) ; Robert Sebbag (Administrateur indépendant) ; Hilde Windels (Administratrice indépendante).

Equipe de direction

L'équipe de direction de Phaxiam est composée de la combinaison des anciennes équipes de direction d'Erytech et de Pherecydes : Thibaut du Fayet (Directeur général) ; Eric Soyer (Directeur général délégué, Directeur Financier et Directeur des Opérations) ; Jérôme Bailly (Directeur Qualité et Directeur général délégué) ; Pascal Birman (Directeur Médical) ; Céline Breda (Directrice Technique) ; Karine Charton (Directrice du Business Development) ; Cindy Fevre (Directrice Scientifique) ; Anne-Cécile Fumey (Directrice des Ressources Humaines) ; Frédérique Vieville (Directrice des Affaires Réglementaires)

Une entreprise lyonnaise

Phaxiam est basée à Lyon, en France, où la société bénéficie de la présence d'un centre européen majeur pour les maladies infectieuses.

La société s'appuiera sur la présence d'Erytech aux Etats-Unis pour faciliter l'accès aux investisseurs américains et aux parties prenantes cliniques et réglementaires dans la perspective des développements cliniques à venir.

Phaxiam est cotée sur le Nasdaq Global Select Market aux Etats-Unis et sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Ticker : ERYP en cours de changement). Les actionnaires d'Erytech ont approuvé un regroupement d'actions dans un rapport de 10 pour 1, qui devrait être mis en oeuvre dans les mois à venir.