Phaxiam Therapeutics étend son portefeuille de phages à une nouvelle cible bactérienne résistante et agressive, Klebsiella pneumoniae

(Boursier.com) — PHAXIAM Therapeutics (Nasdaq & Euronext : FR0011471135), annonce aujourd'hui le lancement d'un nouveau programme de développement préclinique ciblant une bactérie caractérisée par sa forte résistance aux antibiotiques, Klebsiella pneumoniae.

Thibaut du Fayet, Directeur Général de PHAXIAM Therapeutics, déclare : "Avec le lancement de ce nouveau programme, PHAXIAM Therapeutics déploie sa stratégie conformément au plan présenté au moment de la fusion et réaffirme son positionnement à l'avant-garde de la lutte contre l'antibiorésistance. La bactérie K. pneumoniae représente une nouvelle cible à fort besoin médical, touchant une population importante à l'échelle mondiale, et pour laquelle les antibiotiques n'offrent qu'une solution thérapeutique limitée. Nos phages anti-Klebsiella viendront ainsi compléter un portefeuille de phages déjà étendu pour les indications cliniques que nous ciblons, et ainsi renforcer notre capacité d'adresser de manière efficiente un large spectre d'infections bactériennes résistantes."