Phaxiam Therapeutics et Vetophage signent un partenariat

(Boursier.com) — Phaxiam Therapeutics et Vetophage, société spécialisée dans la phagothérapie appliquée à la santé animale, ont signé un partenariat de recherche stratégique de long terme afin de combiner leurs expertises dans la recherche de nouveaux phages et protéines dérivées de phages (endolysines) dans la lutte contre les résistances microbiennes.

Cet accord confère à Phaxiam Therapeutics des options de licences exclusives sur certains phages et endolysines dans le domaine de la santé humaine issus de la plateforme Vetophage, afin de continuer à renforcer son portefeuille de produits. Ce partenariat stratégique ouvre la voie à de futures collaborations de recherche et industrielles qui capitaliseront sur l'expertise de Phaxiam tout en renforçant son programme de développement dédié à la lutte contre l'antibiorésistance.

Vetophage est une société de biotechnologie de la région lyonnaise créée en 2017. Elle développe de nouveaux outils de détection des bactéries pathogènes et des solutions alternatives aux antibiotiques à base de phages et d'endolysines pour contrer l'antibiorésistance chez l'animal. A travers sa plateforme technologique innovante, Vetophage dispose d'une capacité étendue de découverte, d'identification et de caractérisation de phages et d'endolysines. La société permet à Phaxiam Therapeutics de cribler sa large banque de phages et d'endolysines ciblant des infections particulièrement résistantes aux antibiotiques.