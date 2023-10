Phaxiam Therapeutics est désormais en règle avec les normes de cotation au Nasdaq

(Boursier.com) — Phaxiam Therapeutic a reçu la confirmation du Nasdaq d'être à nouveau en conformité avec la règle de cotation 5550(a)(2). Avec un cours de clôture des American Depositary Shares (ADS) de Phaxiam supérieur à 1$ par ADS pendant les 10 jours ouvrables consécutifs du 18 septembre au 29 septembre 2023, Phaxiam est de nouveau en conformité avec la règle de cotation.

Le 7 octobre 2022, Phaxiam, anciennement Erytech Pharma, avait reçu une notification du Nasdaq Stock Market LLC indiquant que, sur la base d'un prix de clôture inférieur à 1$ par ADS au cours des 30 jours ouvrables consécutifs précédents, la société ne satisfaisait plus à la règle du Nasdaq sur le prix minimum par action. Le 27 juillet 2023, Phaxiam annonçait un regroupement de ses actions et ADS à raison de 10 pour 1 afin de remédier à ce défaut de conformité, et le regroupement des actions et ADS a été effectif le 18 septembre.

Le Nasdaq ayant notifié que la société s'était remise en conformité, ce sujet est désormais clos.