Phaxiam Therapeutics dispose de trésorerie jusqu'au 2e trimestre 2024

(Boursier.com) — Les dépenses d'exploitation de Phaxiam Therapeutics sont de 18,6 ME au cours des 9 premiers mois de l'année 2023. Elles ont diminué de -40%, soit une réduction de -12,6 ME par rapport à l'année précédente. Cette baisse résulte de la réduction de 67% des dépenses de R&D, avec la fermeture des activités de Princeton et la fin des activités de développement clinique de l'ex-Erytech. Les frais généraux de Phaxiam au cours des 9 premiers mois de l'année 2023 ont augmenté de 1 ME (+9%) par rapport à l'année précédente, une augmentation liée à l'opération de fusion et à d'autres coûts liés à la fusion.

La perte nette pour les 9 premiers mois de l'année s'est élevée à -17,9 ME (-6,2 ME pour la même période de 2022), qui avait été compensée par le produit net de 24,4 ME issu de la vente de l'usine de Princeton en avril 2022.

Au 30 septembre 2023, Phaxiam disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 15,6 ME (environ 16,5 M$), contre 38,8 ME au 31 décembre 2022. La diminution de 23,2 ME au cours des 9 premiers mois de l'année 2023 résulte d'une consommation nette de trésorerie de 20,5 ME dans les activités d'exploitation et d'investissement et de 2,6 ME dans les activités de financement, principalement liées au début du remboursement du prêt PGE, en 2023, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a entraîné un impact de change négatif de -0,1 ME.

La société estime que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au 2e trimestre 2024.

"Le 3e trimestre 2023 aura été une période prolifique au cours de laquelle nous avons su faire progresser nos programmes de développement et mettre à profit la complémentarité de nos équipes dans le cadre de la finalisation de notrefusion", déclare Thibaut du Fayet, Directeur Général de Phaxiam Therapeutics.