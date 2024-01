Phaxiam Therapeutics : Au 31 décembre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 10,5 ME

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de PHAXIAM Therapeutics s'élevaient à 10,5 millions d'euros, soit environ 11,6 millions de dollars.

Compte-tenu des mesures d'économies supplémentaires mises en place afin de préserver sa trésorerie, la Société estime que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'à fin juillet 2024.

En parallèle, PHAXIAM poursuit des discussions visant à un refinancement de la société courant du premier semestre 2024 afin de poursuivre son projet.

Calendrier des publications financières 2024

*Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 4ème trimestre 2023 : communiqué de presse le 20 mars 2024 (après la clôture du marché américain), suivi d'un webinaire en français le 21 mars 2024 à 11h00;

*Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 1er trimestre 2024 : communiqué de presse le 15 mai 2024 (après la clôture du marché américain), suivi d'un webinaire en français le 16 mai 2024 à 11h00;

*Assemblée Générale des actionnaires le 28 juin 2024

*Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 2ème trimestre 2024 : communiqué de presse le 25 septembre 2024 (après la clôture du marché américain), suivi d'un webinaire en français le 26 septembre 2024 à 11h00;

*Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 3ème trimestre 2024 : communiqué de presse le 13 novembre 2024 (après la clôture du marché américain), suivi d'un webinaire en français le 14 novembre 2024 à 11h00.