Phaxiam Therapeutics : Au 30 juin, la trésorerie et les équivalents s'élevaient à 25,2 ME

(Boursier.com) — Phaxiam Therapeutics publie sa trésorerie et son calendrier financier pour le second semestre 2023.

Au 30 juin 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Phaxiam Therapeutics s'élevaient à 25,2 millions d'euros, soit environ 27,5 millions de dollars.

Nouvelles dates des publications financières pour le second semestre 2023 :

-Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 2ème trimestre et du 1er semestre 2023 : 21 septembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 25 septembre 2023 (14h30 CEST/08h30 EST).

-Point sur l'activité et principaux éléments financiers du 3ème trimestre 2023 : 14 novembre 2023 (après la clôture du marché américain), suivi d'une conférence téléphonique et d'un webcast le 15 novembre 2023 (14h30 CET/08h30 ET).

Prochaines conférences investisseurs

Pour rencontrer le management de la Société lors de l'une des conférences ci-dessous, n'hésitez pas à contacter l'organisateur ou à se rapprocher directement de PHAXIAM Therapeutics (investors@phaxiam.com).

*H.C. Wainwright BioConnect

Dates : du lundi 11 septembre au jeudi 14 septembre 2023

Lieu : New-York,

Participants : Thibaut du Fayet (Directeur général), Eric Soyer (Directeur Général Délégué, COO, CFO), Pascal Birman (Directeur médical).

*Séminaire Biotech & Santé de Portzamparc BPN Paribas

Dates : du mercredi 4 octobre au jeudi 5 octobre 2023,

Format digital avec une présentation le mardi 5 octobre de 14h30 à 15h15,

Participants : Thibaut du Fayet, Eric Soyer.

*Investor Access Event

Dates : du lundi 9 octobre au mardi 10 octobre 2023,

Lieu : Paris,

Participants : Thibaut du Fayet, Eric Soyer.