Phaxiam s'affiche en leader !

(Boursier.com) — PHAXIAM grimpe de 13% sur les 5 euros ce jeudi, alors qu'au 30 juin 2023, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 25,2 millions d'euros (environ 27,5 millions de dollars), contre 38,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. La diminution de 13,6 millions d'euros du niveau de trésorerie au cours du premier semestre 2023 est le résultat d'une consommation nette de trésorerie de 12,1 millions d'euros dans les activités d'exploitation et d'investissement et de 1,6 million d'euros dans les activités de financement, principalement liées au début du remboursement du prêt "PGE", en 2023, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro a entraîné un impact de change négatif de 0,3 million d'euros.

La société estime que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses programmes en cours et les dépenses d'exploitation prévues jusqu'au deuxième trimestre 2024.

"Le 23 juin dernier a été actée la fusion officielle de Pherecydes Pharma et Erytech Pharma. Les entités ont uni leurs technologies et savoir-faire pour donner naissance à un acteur important de la phagothérapie : Phaxiam Therapeutics" rappelle Portzamparc qui souligne qu'Erytech fait partie des sociétés biotechnologiques pionnières en France : "Fondée en 2004, celle-ci a poussé son produit phare jusqu'en phase III, s'est introduite au Nasdaq et est passée par une phase d'industrialisation aux USA. Cette expérience du terrain représente selon nous un atout majeur dans l'equity story de Phaxiam" poursuit le spécialiste... "À ce stade, nous ne modélisons que les deux programmes les plus avancés du pipeline de Phaxiam à savoir les phages anti-S. aureus dans le PJI (Prostetic Joint Infection) et l'UDP (Ulcère du Pied Diabétique). Nous utilisons une rNPV pour notre valorisation qui fait ressortir un objectif à 11,2 euros. Nous initions donc la couverture avec une recommandation 'Acheter'" conclut l'analyste.