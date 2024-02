Phaxiam : judicieux ?

(Boursier.com) — Phaxiam Therapeutics recule de 2,2% à 3,20 euros ce mercredi, alors que la société biopharmaceutique qui développe des traitements innovants contre les infections bactériennes résistantes annonce avoir notifié officiellement au Nasdaq Stock Market son intention de retirer volontairement de la cote ses American Depositary Shares ("ADS") représentant ses actions ordinaires. Le retrait devrait être effectif avant l'ouverture des marchés le 11 mars 2024, date à laquelle les ADS ne seront plus négociés sur le Nasdaq Capital Market.

Les actions ordinaires de PHAXIAM Therapeutics sont cotées sur Euronext Paris depuis mai 2013, initialement sous le nom d'ERYTECH Pharma et le code mnémonique ERYP, puis, à la suite de la fusion avec Pherecydes Pharma en juin 2023, sous le nom PHAXIAM Therapeutics et le code mnémonique PHXM.

La société a coté les ADS sur le Nasdaq Global Select Market en novembre 2017 sous le code mnémonique ERYP, puis a transféré la cotation de ses ADS sur le Nasdaq Capital Market en avril 2023. Les ADS sont négociées en dollars américains.

"Compte tenu du stade de développement actuel de PHAXIAM, nous avons considéré que le retrait du Nasdaq constituait la décision économique et financière la plus judicieuse pour la société. La cotation sur le Nasdaq nécessite d'importantes ressources financières et humaines afin d'en respecter les normes de conformité et d'information, une exigence qui n'est plus adaptée pour une société de notre taille. Ce retrait nous permettra d'économiser des ressources précieuses et de recentrer notre organisation optimisée sur des programmes de développement clés, tout en maintenant notre présence sur Euronext Paris", a déclaré Eric Soyer, Directeur Financier de PHAXIAM Therapeutics.

PHAXIAM Therapeutics reste cotée sur Euronext Paris, son marché de cotation principal, et entend poursuivre sa communication conformément à la règlementation française applicable aux marchés financiers. PHAXIAM Therapeutics a l'intention de déposer un formulaire 25F, suivi d'un formulaire 15F, auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis afin d'initier le retrait de la cotation des ADS et la radiation des ADS et des actions ordinaires sous-jacentes en vertu du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, après quoi les ADS de la Société ne seront plus négociées sur le marché Nasdaq Capital et les obligations de déclaration de la Société auprès de la SEC seront levées. Le retrait des ADS n'aura aucun impact sur les normes comptables de la société...

Portzamparc estime la décision "judicieuse" au vu du faible niveau de trésorerie de la société (10,5 ME au 31/12 assurant une visibilité financière jusqu'à la fin juillet 2024). L'analyste reste acheteur sur le dossier.