Pharnext : webcast en vue

(Boursier.com) — Pharnext, société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche pour développer des combinaisons de médicaments innovantes basées sur les grandes données génomiques et l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui l'organisation d'une réunion d'information à destination de l'ensemble de ses actionnaires le jeudi 23 avril 2020, à 18h (CET). A cette occasion, Daniel Cohen MD, PhD, cofondateur et directeur général de Pharnext, fera par webcast un point d'avancement sur la société, le développement clinique et la recherche.