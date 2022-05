Pharnext : tirage d'une onzième tranche de 300 obligations convertibles en actions

(Boursier.com) — Tirage d'une onzième tranche de 300 obligations convertibles en actions

Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives actuellement sans solution thérapeutique satisfaisante, a procédé au tirage d'une onzième tranche de 300 obligations convertibles en actions d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, et ce dans le cadre du contrat d'émissions de bons d'émissions d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes conclu avec la société Global Tech Opportunities 13.

Tout comme pour les fonds reçus lors du tirage des tranches précédentes, les fonds versés dans le cadre de ce financement seront principalement utilisés pour financer la réalisation de l'essai PREMIER, étude clinique pivot de

Phase III du PXT3003, produit candidat de la société dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, et de l'étude d'extension de Phase III en ouvert.

Les modalités de ce financement sont décrites dans le communiqué de presse publié le 7 juin 2021, en ce qui concerne les modalités amendées par accord entre l'Investisseur et la Société, dans le communiqué de presse en date du

22 décembre 2021 et dans le communiqué de presse des résultats financiers 2021 en date du 25 avril 2022. Il est rappelé que le programme d'émission des OCEANE-BSA, à partir de la deuxième tranche, est mis en oeuvre sur la base de l'autorisation spécifique votée par les actionnaires de la Société lors de l'assemblée générale mixte du 30 juin 2021 ainsi que de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mars 2022 objet respectivement de la vingt-troisième résolution et de la première résolution.