Pharnext soutient et participe à la Première Conférence Européenne des spécialistes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth

(Boursier.com) — Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui son soutien et sa participation à la Première Conférence Européenne des spécialistes de la maladie de Charcot-Marie-Tooth (CMT) qui se tiendra à Paris les 9 et 10 juin 2023.

La Fédération européenne de la CMT, qui réunit les associations de patients CMT en Europe, a pris l'initiative d'organiser "Ensemble contre la CMT", la Première Conférence Européenne qui rassemble les scientifiques, les cliniciens les soignants spécialisés dans la CMT ainsi que des représentants des associations de patients. Elle vise à associer les expériences et encourager les coopérations à l'échelle européenne pour favoriser le développement des thérapies efficaces pour cette neuropathie périphérique invalidante, héréditaire, progressive et chronique.

La conférence est destinée aux représentants des associations de patients et aux professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de la CMT. Pharnext est heureux de soutenir et de participer à ce congrès afin de renforcer ses liens avec les patients et la communauté médicale alors que son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, est en Phase III de développement clinique dans le sous-type 1A (CMT1A) qui est le plus fréquent.