Pharnext signe un accord de financement de 20,7 ME avec Néovacs

(Boursier.com) — Pharnext SA a conclu un accord de financement par lequel Néovacs s'engage à souscrire à des obligations simples à émettre par Pharnext dans le cadre d'un programme d'émission s'étalant jusqu'en juillet 2023 pour un montant nominal total de 21.093.800 euros, soit 20,7 millions d'euros nets.

Cet accord de financement prévoit également l'émission à Néovacs de bons de souscription d'actions Pharnext attachés à la première tranche d'obligations qui, en cas d'exercice, pourraient, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 30 septembre 2027 au plus tard, donner accès à Néovacs jusqu'à 1/3 du capital de Pharnext (post dilution).

La souscription de la première tranche d'obligations, pour un montant net de 10,7 ME a notamment permis à Pharnext de rembourser l'encours des prêts suivants :

- le prêt de 12 ME maximum accordé le 6 juin 2022 par Global Tech Opportunities 13 (membre du groupe Alpha Blue Ocean) (GTO 13), dont 5,5 ME déjà tirés (augmentés des intérêts échus d'un montant de 125.842 euros) ont ainsi été remboursés par anticipation en numéraire ;

- et le prêt de 2,5 MEs accordé le 22 août 2022 par Néovacs qui a été remboursé avec le montant des souscriptions d'Obligations émises pour le même montant.

Au résultat du versement de cette première tranche d'Obligations et de ces remboursements, le montant net mis à disposition de Pharnext s'élève donc à environ 2,6 ME. Le montant net de la 2e tranche d'obligations perçu par Pharnext dont le versement est prévu en octobre 2022 s'élèvera à 2,5 ME.

L'Accord de Financement prévoit le paiement à Néovacs d'une commission d'engagement correspondant à 5% du montant total du financement (soit 1.110.200 euros), ainsi qu'un intérêt mensuel de 1% sur le montant nominal des obligations

Ce financement par Néovacs permettra de soutenir les opérations et les besoins en trésorerie de Pharnext, en particulier l'étude clinique pivot Premier de Phase III évaluant son candidat médicament PXT3003 dans la CMT1A, neuropathie périphérique invalidante rare pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Les premiers résultats de cette étude devraient être annoncés au cours du quatrième trimestre 2023. S'ils sont positifs, ils constitueront la base d'un dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement de la CMT1A auprès de la FDA aux Etats-Unis et de l'EMA en Europe.

Ce nouveau financement de Néovacs permet à Pharnext de mettre un terme, après le remboursement anticipé (sans frais) d'un encours existant de 5,5 ME et d'intérêts pour environ 125.842 euros, à l'emprunt à taux fixe d'un montant total maximum de 12 ME, avec un taux d'intérêt annuel de 9,5%, contracté auprès de GTO 13 (membre du groupe Alpha Blue Ocean) le 7 juin 2022.