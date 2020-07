Pharnext : retour d'AG

Pharnext : retour d'AG









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Pharnext a tenu à huis clos son Assemblée générale annuelle mixte le 17 juillet, conformément à la règlementation liée à l'épidémie de Covid-19 et de lutte contre sa propagation. L'ensemble des résolutions recommandées par le Conseil d'administration de Pharnext a été adopté lors de l'AGM.

10 personnes au Conseil d'Administration

Ces résolutions incluent les délégations financières consenties au Conseil et la nomination de 6 nouveaux administrateurs proposés par le Conseil : Alexandre Berda, Dr. Jean Combalbert, Joshua Schafer, Dr. David Solomon (également Directeur Général de Pharnext), Prof. Lawrence Steinman, Dr. Elisabeth Svanberg.

Suite au retrait de 5 de ses membres, le Conseil est composé des 10 administrateurs suivants : Alexandre Berda, Pierre Bastid, Jean Combalbert, Kenneth Lee (représentant Tasly Hong-Kong Pharmaceutical Ltd), Philippe Pouletty (représentant Truffle Capital SAS), Michel de Rosen, Joshua Schafer, David H. Solomon, Lawrence Steinman, Elisabeth Svanberg.