Pharnext : rendez-vous est pris

(Boursier.com) — Pharnext dévoile le calendrier de publication des premiers résultats de son étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante. L'essai PREMIER s'est déroulé tel qu'initialement prévu. Sa période en double aveugle de 15 mois s'est terminée en août 2023. La prochaine étape consiste à verrouiller la base de données le 1er décembre. A l'issue de cette étape majeure, Pharnext compte recevoir les premiers résultats de l'étude le 8 décembre prochain. La société devrait ainsi être en mesure de publier les premiers résultats de l'essai PREMIER le 11 décembre, à l'issue de leur analyse préliminaire.

La dose de PXT3003 testée contre placebo dans l'étude PREMIER correspond à la dose élevée testée dans la première étude clinique de Phase III (l'essai PLEOCMT) et dans son étude d'extension de Phase III en ouvert actuellement encore en cours (l'essai PLEOCMT-FU). En accord avec les agences réglementaires, le critère principal d'évaluation de l'efficacité est la variation du score ONLS (Overall Neuropathy Limitation Scale) qui mesure le handicap moteur fonctionnel. Au total, 387 patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée ont été inclus dans l'essai PREMIER. A ce jour, 310 patients reçoivent PXT3003 à dose élevée et auront la possibilité de poursuivre le traitement jusqu'à sa disponibilité commerciale, si celui-ci est finalement approuvé aux Etats-Unis par la FDA (Food and Drug Administration) et en Europe par l'EMA (European Medicines Agency).