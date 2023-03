Pharnext : Regroupement des actions et suspension des conversions

(Boursier.com) — Pharnext SCA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce avoir décidé de mettre en oeuvre un regroupement des actions composant son capital social, à raison de 1 action nouvelle contre 10.000 anciennes.

Par décision du 17 mars 2023, faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l'Assemblée Générale, la gérance de la Société a décidé de mettre en oeuvre le regroupement. Les opérations de regroupement débuteront le 9 avril 2023, pour s'achever le 9 mai 2023, le premier jour de cotation des nouvelles actions Pharnext regroupées étant le 10 mai 2023.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

- Nombre d'actions soumises au regroupement : 1.740.062.632 titres;

- Code ISIN des actions anciennes non regroupées : FR001400BV89;

- Parité d'échange : 1 action nouvelle contre 10.000 anciennes;

- Nombre d'actions à provenir du regroupement : 174.006 titres;

- Code ISIN des actions nouvelles regroupées : FR001400GUN7

Le nombre d'actions soumises au regroupement et à provenir du regroupement pourra être ajusté dans l'hypothèse où

des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital venaient à les exercer en dehors de la période de suspension

de leur faculté d'exercice.

Le regroupement est une opération d'échange d'actions, sans incidence sur le montant du capital social : seule la valeur

nominale de l'action et, corrélativement, le nombre d'actions en circulation, sont modifiés.

Cette opération sera sans impact sur la valeur globale des titres Pharnext détenus en portefeuille par les actionnaires,

exception faite des rompus. En pratique, chaque actionnaire se verra attribuer automatiquement par son intermédiaire

financier 1 action nouvelle pour chaque bloc de 10.000 actions anciennes.

Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 10.000 n'auront aucune démarche à

effectuer. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions

nouvelles (soit un multiple de 10.000 actions anciennes) devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 10.000, jusqu'au 9 mai 2023 inclus.

En application des articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce, à l'expiration d'une période de 30 jours à

compter du 11 mai 2023, les actions nouvelles qui n'ont pu être attribuées individuellement et correspondant à des droits

formant rompus seront vendues en Bourse par les intermédiaires financiers et les sommes provenant de la vente seront

réparties proportionnellement aux droits formant rompus des titulaires de ces droits. L'avis relatif au regroupement des

actions est publié ce vendredi 24 mars 2023 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires disponible sur le site

https://www.journal-officiel.gouv.fr/pages/balo/.

Toutes les opérations relatives au regroupement auront lieu auprès d'Euronext Paris.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ce regroupement, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de

la société, et dont la période d'exercice est en cours, sont informés que, conformément aux dispositions des articles L.

225-149-1 et R.225-133 du Code de commerce, l'exercice de valeurs mobilières donnant accès au capital est suspendu

du 9 avril 2023 au 9 mai 2023 (inclus).

A la suite du regroupement des actions, afin de préserver les droits des titulaires de valeurs mobilières et autres droits

donnant accès au capital (VMDAC), la parité d'exercice sera ajustée selon les modalités décrites dans l'avis de

regroupement d'actions.