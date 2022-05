Pharnext : recrutement achevé dans l'essai pivot de Phase III de PXT3003

(Boursier.com) — Pharnext a achevé le recrutement de 387 patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) dans son étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER. Cette étape importante, précédemment mentionnée dans le calendrier opérationnel de la société, est maintenant atteinte. PXT3003 dans le traitement de la CMT1A est le programme le plus avancé de la société, une indication pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé.

L'essai PREMIER est une étude clinique pivot de Phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo (deux bras), dont l'objectif principal est d'évaluer l'efficacité et la sécurité de PXT3003 sur une période de 15 mois chez des patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée. La dose de PXT3003 testée dans l'essai PREMIER correspond à la dose élevée (DE) testée dans la précédente étude clinique de Phase III (l'essai PLEO-CMT) et dans l'étude d'extension de Phase III en ouvert actuellement en cours (l'essai PLEO-CMT-FU). En accord avec les agences réglementaires, le critère principal d'évaluation de l'efficacité sera l'échelle ONLS (Overall Neuropathy Limitation Scale) qui mesure le handicap moteur fonctionnel.

Les patients inclus dans l'essai PREMIER ont été recrutés dans 52 centres aux États-Unis, au Canada, en Europe et en Israël. Le nombre total de patients randomisés a dépassé l'objectif de 350 patients comme défini dans le protocole. Les premiers résultats devraient être annoncés au cours du quatrième trimestre 2023.