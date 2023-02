Pharnext recentre ses programmes d'études cliniques sur PXT3003

(Boursier.com) — Pharnext SA annonce aujourd'hui sa décision stratégique de concentrer toutes ses ressources sur son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), neuropathie rare, invalidante et héréditaire sans solution thérapeutique satisfaisante aujourd'hui. La société estime que PXT3003 dans la CMT1A est sa meilleure chance de création de valeur à court terme avec des résultats de son étude clinique pivot de Phase III, l'essai PREMIER, attendus au 4e trimestre 2023.

Dans ce cadre, le Conseil d'Administration de la société a décidé l'arrêt du développement de son candidat médicament PXT864 dans la maladie d'Alzheimer. Bien que PXT864 ait généré des résultats précliniques et cliniques intéressants et encourageants, ceux-ci restent insuffisants pour envisager une exploitation commerciale à court ou moyen terme. La poursuite du développement de PXT864 dans la maladie d'Alzheimer nécessiterait la mise en oeuvre d'un plan de développement clinique complémentaire très important que la société ne souhaite pas financer pour le moment.

Pour autant, les données obtenues dans le cadre des études cliniques menées sur PXT864 sont encourageantes et les besoins médicaux dans cette indication restent très importants. PXT864 a généré des résultats précliniques in vitro et in vivo prometteurs, menant à des études cliniques de Phase I et IIa chez des volontaires sains et des patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

La poursuite du développement de PXT864 serait donc justifiée et Pharnext va poursuivre ses efforts de recherche de partenaire industriel ayant les ressources pour poursuivre le développement du PXT864 dans Alzheimer. Des sociétés ont déjà marqué leur intérêt pour obtenir une licence auprès de Pharnext et poursuivre le développement de PXT864. Si d'autres sociétés souhaitaient acquérir une licence d'exploitation sur ce produit, elles peuvent contacter Pharnext directement (contact@pharnext.com).