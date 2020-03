Pharnext : PXT3003 a reçu le statut de Médicament Innovant Prometteur de l'Agence de Santé britannique

Pharnext : PXT3003 a reçu le statut de Médicament Innovant Prometteur de l'Agence de Santé britannique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharnext annonce que l'Agence de Santé britannique (MHRA : Medicine and Healthcare products Regulatory Agency) a accordé le statut de Médicament Innovant Prometteur à son candidat médicament le plus avancé, PXT3003, pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) chez les patients de 16 ans et plus.

Le statut PIM indique qu'un produit de santé est un candidat prometteur à une mise à disposition avant l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché britannique (EAMS : Early Access to Medicine Scheme) pour le traitement, le diagnostic ou la prévention d'affections potentiellement mortelles ou gravement invalidantes présentant des besoins médicaux non satisfaits.

Le PXT3003 a également obtenu le statut de médicament orphelin aux États-Unis et en Europe et a reçu la désignation " Fast Track " de la FDA américaine (U.S. Food and Drug Administration).