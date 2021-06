Pharnext : programme de financement par obligations convertibles d'un montant nominal maximum brut de 81 ME

(Boursier.com) — Pharnext annonce le lancement d'un programme de financement par obligations convertibles d'un montant nominal maximum brut de 81 millions d'euros pour augmenter sa trésorerie et poursuivre le financement de son étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

Caractéristiques de l'opération

-Financement par 35 tranches d'OCEANE-BSA maximum pour un montant nominal brut maximum de 81 millions d'euros sur 36 mois, soumis à des conditions usuelles, et, pour les tranches 17 à 35, à l'approbation d'une autorisation spécifique par l'assemblée générale mixte convoquée le 30 juin 2021.

-Émission de la première tranche d'OCEANE, pour un montant nominal brut de 5,5 millions d'euros.

-Dilution potentielle maximale engendrée par les 35 OCEANE-BSA pour un actionnaire détenant 1% du capital social avant le financement aboutirait à une détention de 0,38% du capital social après le tirage et la conversion de l'intégralité des OCEANE et l'exercice des BSA.