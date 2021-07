Pharnext : Piers Morgan rejoint le Conseil d'Administration

Pharnext annonce aujourd'hui que son Conseil d'Administration a nommé Piers Morgan en tant que nouveau membre indépendant, non exécutif, suite à un processus de sélection et de recrutement approfondi. Cette cooptation sera soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale des actionnaires de Pharnext.

De plus, sur la base de sa solide expérience en finance acquise dans plusieurs sociétés de biotechnologie en tant que Directeur Financier, Piers Morgan prendra également la présidence du Comité d'Audit de La Société.

Piers Morgan a occupé pendant plus de 20 ans des postes de direction dans le domaine des biotechnologies, principalement en tant que Directeur Financier. Il a conduit les introductions en bourse sur le Nasdaq de COMPASS Pathways, qui a levé plus de 300 millions de dollars avec des financements additionnels, de la société de biotechnologie uniQure basée à Amsterdam, qu'il a cofondée, et de Verona Pharma, également listée sur le marché AIM (Alternative Investment Market) de la bourse de Londres. Piers Morgan a également été Directeur Général de C4X Discovery, une société de biotechnologie britannique, qui a réalisé une introduction en bourse sur le marché AIM de la bourse de Londres sous sa direction.

Piers Morgan détient une maîtrise en droit et management de l'Université de Cambridge et un diplôme d'expert-comptable obtenu au sein de PwC à Londres. Il a conseillé pendant près de 10 ans des entreprises "small" et "mid-cap" dans des opérations de fusions / acquisitions et de financement chez Close Brothers et Ernst & Young. Il est actuellement administrateur chez Ikarovec Ltd et l'était auparavant chez Quethera (vendue à Astellas pour 85 millions de £).

Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration de Pharnext, a déclaré : "Au nom de Pharnext, je remercie Jean Combalbert pour sa contribution précieuse aux travaux de notre Conseil. Je suis honoré et heureux d'accueillir Piers au sein de notre Conseil d'Administration alors que nous poursuivons notre étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). Nous avons récemment inclus nos premiers patients aux Etats-Unis et en Europe dans cet essai et notre candidat médicament le plus avancé reste la principale priorité des ressources de la société. La riche expérience financière de Piers Morgan sera d'une grande valeur lorsque nous explorerons de nouvelles opportunités de financement pour soutenir la croissance de notre société."

Piers Morgan, nouveau membre du Conseil d'Administration de Pharnext, a déclaré : "PXT3003, le candidat médicament le plus avancé de Pharnext, a le potentiel de répondre à des besoins médicaux très importants et non satisfaits dans le domaine de la CMT. Je suis heureux de rejoindre le Conseil d'Administration et de travailler aux côtés de ses membres et de l'équipe de Direction pour accompagner La Société dans ce parcours décisif, dont les objectifs sont d'apporter de nouvelles solutions thérapeutiques aux patients souffrant de maladies graves, comme la CMT1A, sans traitement satisfaisant, et de créer plus de valeur pour ses actionnaires."

Piers Morgan remplace Jean Combalbert, démissionnaire pour des raisons personnelles, pour la durée du mandat restant, soit jusqu'à la convocation de l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes clos au 31 décembre 2022.