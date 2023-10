Pharnext : nouvelle offre

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Pharnext SCA indique avoir reçu une offre non engageante aux conditions économiques très nettement supérieures aux deux offres engageantes déjà annoncées, en vue de la signature d'un accord permettant de valoriser PXT30031, son candidat médicament le plus avancé actuellement en étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante.

Cette dernière offre, émanant d'un laboratoire figurant parmi le top 10 mondial, porte sur un accord de licence exclusive assortie d'une valorisation globale plancher (hors redevances indexées sur les ventes du futur médicament) estimée à 510 millions d'euro (plus de 250 MR pour les offres précédentes).

En outre, cette nouvelle offre prévoit un premier paiement de 10 ME à la signature d'un accord d'exclusivité et un deuxième paiement de 70 ME en cas de conclusion d'un accord de licence postérieurement à la publication des premiers résultats de l'étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) attendue avant la fin de l'année.

Ce futur accord viendrait en complément de l'accord de licence déjà conclu en 2017 octroyant à GeneNet (Joint-Venture de recherche et développement contrôlée par Tasly Pharmaceutical et dans laquelle Pharnext détient 30%) les droits de commercialisation du PXT3003 dans la CMT1A sur le territoire chinois (Chine continentale, Hong Kong, Taiwan et Macao) et ayant déjà généré 30 ME d'investissement de Tasly dans Pharnext.

Dans ce contexte, "Pharnext a décidé d'étudier cette offre et de donner au nouveau candidat, compte tenu de son envergure et de l'indéniable reconnaissance de la valeur du candidat médicament PXT3003, le temps nécessaire à la formulation d'une offre engageante dans un délai raisonnable. Pharnext communiquera sur l'avancée de cette ultime phase dans les meilleurs délais".

La signature d'un accord pourrait permettre de couvrir les besoins de financement de Pharnext et ainsi de mettre fin à la ligne de financement par émission d'OCEANE-BSA souscrite par Global Tech Opportunities 13.

Afin de donner à la société le confort financier nécessaire à la négociation d'un tel accord, les deux partenaires financiers de Pharnext, Néovacs et Global Tech Opportunities 13, ont chacun accepté de reporter à décembre 2024 l'échéance de leurs accords respectifs de financement. Les autres termes des accords de financement restent inchangés et Pharnext ne subira aucune pénalité financière liée au report des échéances des contrats de financement.

Hugo Brugière, représentant de la direction de Pharnext, déclare : "C'est un véritable coup de théâtre qui vient de se produire et auquel nous n'osions rêver. Non seulement la nouvelle offre reçue émane d'un laboratoire à la renommée mondialement reconnue en neurologie et immunologie, mais elle est également doublement plus avantageuse. A court terme, avec des paiements potentiels dès 2023 de 80 ME. A moyen terme, avec une valorisation globale de plus de 500 ME contre, oserai-je dire à peine, plus de 250 ME pour les offres précédentes. C'est donc avec sérénité, et grâce aux soutiens indéfectibles de Néovacs et de GTO13, que nous abordons cette dernière ligne droite de discussions afin de finaliser un accord et nous focaliser sur notre mission : amener sur le marché dans les meilleurs délais une solution médicale aux millions de patients et de familles en souffrance".