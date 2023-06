Pharnext nomme le Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical

(Boursier.com) — Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Gilbert Wagener au poste de Directeur Médical.

Le Dr Gilbert Wagener est un expert du développement de médicaments à des stades cliniques avancés, avec trois décennies d'expérience dans la recherche clinique pour des indications cardiovasculaire, immunitaire et neurologique, incluant des maladies orphelines. Il rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur Médical et Responsable de la 'R&D' chez Ixaka, où il a supervisé le développement de Phase III d'une thérapie cellulaire pour l'ischémie critique chronique des membres. Auparavant, le Dr Wagener était associé principal chez TranScrip Partners LLP, où il était responsable stratégique du développement de plusieurs produits. Il était impliqué à tous les stades du cycle de développement jusqu'aux évaluations ("due diligence"), les stratégies de développement et les études cliniques de Phases I à III. Avant, il a travaillé chez Genzyme Europe et Bayer Healthcare AG, avec un intérêt particulier pour le design des essais cliniques et l'adoption de nouveaux produits dans la pratique médicale.

Le Dr Wagener a étudié et pratiqué la médecine au sein des hôpitaux universitaires de Marburg, en Allemagne, avec une thèse spécialisée en pharmacologie et une pratique clinique en neurophysiologie et neurologie. Il a également obtenu un MBA en médecine pharmaceutique à l'université de Bâle, en Suisse, et un doctorat en épidémiologie /santé publique à l'université Erasmus de Rotterdam, aux Pays-Bas. Le Dr Wagener est membre de la Société européenne de l'hypertension et membre du groupe de travail Pharmacologie / Pharmacothérapie de la Société européenne de cardiologie ; membre du comité consultatif BIA de thérapie cellulaire et médecine régénérative ; membre de la Société allemande de pharmacologie et de toxicologie ; et membre de la Société allemande de physiologie.

Chez Pharnext, le Dr Gilbert Wagener sera chargé de conduire et clôturé le développement clinique de PXT3003 (l'essai PREMIER), le candidat le plus avancé de Pharnext pour le traitement de la CMT1A, une maladie neurologique héréditaire rare et progressive qui touche les nerfs périphériques et pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé. Si l'essai PREMIER est positif, il sera également impliqué dans les échanges avec les différentes agences réglementaires (FDA et EMA) dans le cadre de dépôts de dossiers d'enregistrement pouvant aboutir à la mise à disposition de PXT3003 aux patients atteints de CMT1A. Il pourra aussi être amené à travailler sur d'autres projets de developpement de candidats médicaments dans d'autres maladies neurologiques en fonction des priorités choisies par Pharnext