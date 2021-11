Pharnext nomme le Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et Responsable de la 'R&D'

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Burkhard Blank au poste de Directeur Médical et Responsable de la Recherche et du Développement ("R&D") à compter du 1er janvier 2022.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, le Dr Burkhard Blank est un leader expérimenté à l'international du développement de médicaments, des affaires médicales et réglementaires, et de la pharmacovigilance. Il rejoint Pharnext après avoir occupé le poste de Directeur Médical et Responsable de la R&D chez Acorda Therapeutics au cours des six dernières années.

Au sein d'Acorda, il a en particulier supervisé le développement clinique de Phase III, en Amérique du Nord et en Europe, d'InbrijaTM dans la maladie de Parkinson, et le premier cycle d'approbation avec la FDA et l'EMA. Le Dr Blank poursuivra des activités de conseil à temps partiel pour Acorda en 2022. Préalablement, le Dr Blank a occupé le poste de Directeur Médical de plusieurs sociétés biopharmaceutiques, notamment Boehringer Ingelheim, Herantis Pharma et Mersana Therapeutics. Chez Boehringer Ingelheim, il a supervisé la soumission de cinq demandes d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA aux Etats-Unis (New Drug Applications) qui ont toutes débouché sur une approbation. Le Dr Blank a également été conseiller stratégique auprès de plusieurs sociétés de biotechnologie. Il est diplômé en médecine de l'Université de Marbourg, en Allemagne, avec une spécialité en médecine interne.

Chez Pharnext, le Dr Blank sera chargé de conduire le développement clinique de notre portefeuille de candidats médicaments et les activités 'R&D' de la Société. Il se concentrera en particulier sur la poursuite du développement de PXT3003, candidat médicament le plus avancé de Pharnext pour le traitement de la CMT1A, une maladie neurologique héréditaire rare et progressive qui touche les nerfs périphériques mais pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.