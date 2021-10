Pharnext : nominations clés

(Boursier.com) — Pharnext annonce les nominations de Raj Thota en tant que Directeur du Manufacturing et de la CMC et d'Abhijit Pangu en tant que Directeur des Affaires Réglementaires, et la promotion de Xavier Paoli au poste de Directeur des Opérations. Raj Thota apporte à Pharnext plus de 28 ans d'expérience dans le développement pharmaceutique, le dépôt réglementaire de dossiers CMC, le transfert de technologie, l'industrialisation de process de fabrication et la commercialisation. Il a précédemment occupé les postes de Vice-Président, Directeur Général et Directeur de site chez Frontida BioPharm. Tout au long de sa carrière, il a dirigé avec succès le développement, l'optimisation et le lancement de nombreux produits tels que les gélules Xtampza ER (libération prolongée), les comprimés Vimovo, les comprimés Osmolex CR, les gélules Entocort ER, et de nombreuses autres molécules complexes et brevetables en phase de développement clinique.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Abhijit Pangu est un expert des interactions avec les autorités réglementaires à l'international. Il a notamment travaillé sur des médicaments en développement destinés à répondre aux besoins des patients en gastro-entérologie, neurologie, urologie/santé reproductive et maladies rares. En tant que consultant senior, il a donné des conseils stratégiques et opérationnels à des entreprises internationales afin d'élaborer et mettre en oeuvre leurs stratégies réglementaires aux Etats-Unis pour une large gamme de produits, des premières aux dernières étapes du développement, puis la commercialisation et la gestion du cycle de vie. Auparavant, Abhijit a occupé des postes de direction chez Orphazyme, Ferring et plusieurs sociétés pharmaceutiques dans le domaine des médicaments génériques.

Xavier Paoli est promu au poste de Directeur des Opérations, avec effet immédiat. Il a rejoint la société en 2014 en tant que Directeur de la Stratégie de Commercialisation et fait partie du Comité de Direction depuis 2017. Il a près de 20 ans d'expérience dans la commercialisation de médicaments dans le secteur des biotechnologies. Il a participé avec succès au lancement international et/ou national de plusieurs médicaments destinés à traiter des maladies à fort besoin médical et notamment des maladies rares. S'appuyant sur sa formation scientifique en génétique et en immunologie, il a précédemment occupé des postes de marketing dans plusieurs laboratoires majeurs, dont GlaxoSmithKline, UCB Pharma et Alexion.