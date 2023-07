Pharnext : Les actionnaires approuvent la nomination de Guy-Charles Fanneau de La Horie au Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui la nomination de Guy-Charles Fanneau de La Horie au Conseil de Surveillance, lors de la dernière Assemblée générale.

Guy-Charles Fanneau de La Horie a plus de 20 ans d'expérience dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques. Il a occupé plusieurs postes de direction au niveau international, notamment chez Pherecydes Pharma, Schering-Plough, Biogen et IDM, tant en Europe qu'aux États-Unis.

Il a été Président du Directoire durant 6 ans de Pherecydes Pharma, société de biotechnologie qui développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes responsables de nombreuses infections graves dont il a mené l'introduction en bourse en 2021, et Directeur Général de PathoQuest, société développant une technologie de diagnostic des maladies infectieuses basée sur la NGS. Entre 2006 et 2013, il a également été Directeur Général de Néovacs dont il a coordonné l'introduction en bourse en 2010.

Avant cela, il a passé 8 ans chez Biogen, où il a créé et dirigé les filiales en France et au Benelux. Au cours de cette période, il a géré une force de vente aux États-Unis, générant plus de 700 millions de dollars et a assumé des responsabilités à l'échelle européenne en matière de marketing, d'affaires réglementaires et d'affaires médicales.

M Fanneau de La Horie est diplômé de l'École nationale vétérinaire de Lyon (1982), il est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD, obtenu en 1988.