Pharnext : Le résultat net ressortait à -12,2 ME fin juin

(Boursier.com) — Afin de mener à bien la fin de son étude clinique de Phase III, Pharnext a maintenu son effort de Recherche et Développement, à 9,2 ME, et légèrement diminué ses dépenses de marketing, afin d'assurer la promotion de son candidat médicament, à 929 KE. En revanche, les charges administratives ont été divisées par deux, à 1,6 ME sous l'impulsion de la nouvelle équipe de Direction, soit une économie mensuelle de plus de 0,25 ME. Le résultat opérationnel ressort ainsi en amélioration sur 6 mois, à -11,7 ME.

Le résultat financier intègre un produit lié à l'abandon de créances consenti par Bpifrance sur les avances remboursables du projet DIPPAL qui a été arrêté au cours du semestre, dans le cadre du recentrage stratégique de ses activités. Ce profit vient compenser la charge comptable, sans impact sur la trésorerie, liée aux pénalités de remboursement et de conversion d'obligations en actions.

Le résultat net ressort en amélioration sensible, à -12,2 ME à fin juin 2023.

Les contrats de financement obligataires en cours d'exécution ont permis à Pharnext de disposer de ressources financières nécessaires pour couvrir ses besoins. A fin juin 2023, l'endettement financier, composé essentiellement des emprunts obligataires, s'élève à 25,4 ME.

Comme annoncé le 30 octobre 2023, les deux partenaires financiers de Pharnext, Néovacs et Global Tech Opportunities 13, ont chacun accepté de reporter à décembre 2024 l'échéance de leurs accords respectifs de financement.

Dans ce contexte, les équipes de Pharnext sont pleinement focalisées sur la présentation des premiers résultats de l'étude clinique de Phase III et la finalisation de l'accord de partenariat.