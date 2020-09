Pharnext : journée R&D le 13 octobre

Pharnext : journée R&D le 13 octobre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle, organisera un webcast pour faire un point d'avancement sur ses activités de recherche et développement (R&D), notamment sur son produit le plus avancé, PXT3003, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), le mardi 13 octobre 2020, de 14h00 à 16h30 (CET) / 8h00 à 10h30 (ET). L'évènement couvrira la maladie CMT1A (présentation de la physiopathologie, de l'impact de la maladie sur la vie des patients et les attentes en termes de traitement), la perspective des patients atteints de CMT1A (impact sur leur qualité de vie et défis à relever quotidiennement), mais traitera aussi de PXT3003 (point d'avancement réglementaire et sur les activités de développement clinique) et de PLEOTHERAPY (présentation de la plateforme et potentiel futur dans le développement de médicaments).

Deux invités rejoindront les membres de l'équipe dirigeante de Pharnext, le Dr David Horn Solomon, Directeur Général et le Dr Adrian Hepner, Directeur Médical et de la R&D :

- Mario Saporta MD, PhD, MBA, FAAN, Professeur agrégé de Neurologie et de Génétique Humaine, Miller School of Medicine, Université de Miami ; Directeur du Centre d'Excellence sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth au sein du centre de soin Muscular Dystrophy Association de l'Université de Miami.

- Allison Moore, Fondatrice et Présidente de l'association HNF (Hereditary Neuropathy Foundation).

L'événement s'achèvera par une table ronde incluant une session de questions/réponses impliquant à la fois les orateurs invités du webcast et les membres de l'équipe dirigeante.