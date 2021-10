Pharnext : journée R&D en perspective

(Boursier.com) — Pharnext organise une journée dédiée à ses activités de recherche et développement (R&D) le mercredi 27 octobre 2021, de 14h30 à 16h30 CET / 8h30 à 10h30 ET, sous la forme d'un événement hybride. L'édition 2021 des journées dédiées aux activités R&D de Pharnext donnera l'occasion à la communauté des investisseurs ainsi qu'à tous les participants, d'entendre l'équipe de direction faire un point sur les avancements. En particulier, les présentations feront un point d'actualité détaillé sur le développement du produit le plus avancé de Pharnext, PXT3003, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), ainsi qu'une évaluation de son potentiel commercial. En complément, des experts de la CMT partageront leurs points de vue sur ce programme de la Société, à un stade avancé de développement clinique.

L'équipe de direction de Pharnext - composée du Dr David Horn Solomon, Directeur Général, du Dr Adrian Hepner, Directeur Médical et de Xavier Paoli, Directeur de la Stratégie de Commercialisation - sera rejointe par trois invités : Mario Saporta MD, PhD, Professeur agrégé de Neurologie et de Génétique Humaine, Directeur du Centre d'Excellence CMT à la Faculté de Médecine Miller de l'Université de Miami (Floride, Etats-Unis), et investigateur principal en Amérique du Nord de l'essai PREMIER ; Florian P. Thomas, MD, PhD, Président Fondateur et Professeur, Département de Neurologie, Hackensack University Medical Center & Hackensack Meridian School of Medicine (New Jersey, Etats-Unis) et investigateur principal aux Etats-Unis de l'essai PLEO-CMT ; Allison Moore, Fondatrice et Présidente de l'association de patients HNF (Hereditary Neuropathy Foundation).