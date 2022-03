Pharnext : Joshua Schafer est nommé président par intérim du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY(TM), annonce que Joshua Schafer a été nommé Président par intérim du Conseil d'Administration de Pharnext avec effet immédiat. Cette nomination fait suite à la démission d'Elisabeth Svanberg du poste de Présidente et en tant que membre du Conseil d'Administration de Pharnext.

Joshua Schafer a rejoint le Conseil d'Administration de Pharnext en juillet 2020. Joshua apporte plus de 25 ans d'experience au sein de l'industrie pharmaceutique dans la commercialisation, le développement de nouveaux produits et les opérations de fusions/acquisitions. Il assure actuellement la Direction des Opérations liées aux Maladies Auto-immunes et aux Maladies rares chez Mallinckrodt Pharmaceuticals, qu'il a rejoint en 2015. Précédemment, il occupait le poste de Directeur de la Stratégie et du Business Development au sein de ce laboratoire. Au cours de sa carrière professionnelle, il a dirigé avec succès plus de 16 milliards de dollars d'opérations de fusions/acquisitions. Avant de rejoindre Mallinckrodt, il était Vice-Président et Directeur de la Business Unit Oncologie, Marketing et Stratégie Internationale d'Astellas Pharmaceuticals, où il a été en charge de construire et développer la franchise globale Oncologie du laboratoire. Joshua a également occupé des postes à responsabilité croissante chez Takeda Pharmaceuticals, et a commencé sa carrière dans le Conseil. Il est actuellement membre du Conseil d'Administration de Shuttle Pharmaceuticals. Joshua est titulaire d'un BA en Biologie et en Allemand de l'Université de Notre Dame, d'un MS en Biotechnologie et d'un MBA de l'Université Northwestern aux États-Unis.

A propos de sa nomination en tant que Président par intérim du Conseil d'Administration de Pharnext, Joshua Schafer a déclaré : "Je suis heureux d'assurer la Présidence par intérim du Conseil d'Administration de Pharnext alors que la société poursuit l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), l'essai PREMIER. Ce candidat médicament important, à un stade de développement avancé, a le potentiel de répondre à des besoins médicaux sévères non couverts pour les patients atteints de CMT1A. J'ai hâte de soutenir l'équipe de Pharnext dans l'avancée de ce programme en développement clinique et jusqu'au dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires."

Elisabeth Svanberg, Présidente sortante du Conseil d'Administration de Pharnext, a déclaré : "Les patients atteints de CMT ont besoin de nouvelles options thérepeutiques et PXT3003 est un candidat médicament qui a le potentiel de couvrir ce besoin. J'adresse tous mes voeux de réussite à Pharnext dans le développement de ce médicament tant attendu".