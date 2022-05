Pharnext : du nouveau pour la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce de nouveaux résultats de l'étude d'extension en ouvert de PXT3003 en cours, l'essai PLEO-CMT-FU, dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). PLEO-CMT-FU fait suite à la première étude de Phase III en double aveugle contrôlée par placebo, l'essai PLEO-CMT.

En janvier 2020 et avril 2021, Pharnext a présenté des résultats basés sur des extractions de données précédentes des essais PLEO-CMT et PLEO-CMT-FU qui suggéraient une innocuité et une efficacité durables de PXT3003 chez les patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée.

Les nouveaux résultats annoncés aujourd'hui sont issus d'une extraction de données effectuée le 25 avril 2022. Ils confirment un bénéfice durable du traitement chez les patients atteints de CMT1A traités par PXT3003 à dose élevée (DE) au cours de la Période 2 de l'essai PLEO-CMT-FU, après une durée totale de 60 mois d'essai clinique (15 mois d'essai PLEO-CMT + 9 mois de Période 1 de l'essai PLEO-CMT-FU + 36 mois de Période 2 de l'essai PLEO-CMT-FU).

Les principaux résultats de l'analyse des données sont les suivants :

- PXT3003 continue de montrer un bon profil de tolérance et de sécurité tout au long du premier programme clinique de Phase III (étude en double aveugle + étude en ouvert actuellement en cours)

- PXT3003 continue d'obtenir des résultats d'efficacité encourageants sur l'échelle ONLS qui mesure le handicap moteur fonctionnel :

*Le meilleur signal d'efficacité a été observé chez les patients traités par PXT3003 DE pendant 5 ans de durée totale d'essai (en double aveugle + en ouvert actuellement en cours).

*Les patients traités avec le placebo se sont déteriorés sur l'échelle ONLS pendant l'essai en double aveugle, mais se sont ensuite améliorés lorsqu'ils ont été traités avec PXT3003 dans l'essai d'extension en ouvert toujours en cours.

Le Dr Burkhard Blank, Directeur Médical de Pharnext, a déclaré : "Les données annoncées aujourd'hui, bien que provenant d'une étude d'extension en ouvert, montrent un bénéfice durable du traitement par PXT3003 à dose élevée chez les patients atteints de CMT1A. Alors que nous approchons de la fin du recrutement de notre étude pivot de Phase III, l'essai PREMIER, dans la même population de patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée, avec la même dose élevée de PXT3003 et en utilisant le même critère primaire d'efficacité ONLS, ces données renforcent notre confiance dans la confirmation potentielle de la sécurité et de l'efficacité de PXT3003."