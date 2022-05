Pharnext : du nouveau concernant les maladies de Charcot-Marie-Tooth

(Boursier.com) — Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui que de nouveaux résultats de 'CMT&Me', une étude digitale évaluant le mode de vie des patients atteints des maladies de Charcot-Marie-Tooth (CMTs) seront présentés sous la forme de trois posters au cours du prochain congrès annuel de la Peripheral Nerve Society ("PNS"). Ce congrès se tiendra physiquement du 14 au 17 mai 2022 à l'hôtel InterContinental de Miami, en Floride, aux États-Unis.

CMT&Me est une étude digitale évaluant le mode de vie des patients atteints de CMTs, lancée en octobre 2018 en Europe et aux États-Unis pour une durée de 5 ans. L'étude recueille des informations renseignées directement par les patients de façon régulière. Son objectif est de mieux comprendre l'impact de la maladie sur la vie quotidienne des patients et de les aider à gérer leur maladie et leurs traitements. De plus, elle vise également à sensibiliser divers publics sur les CMTs et aider dans l'évaluation de nouveaux traitements. Cette étude est conduite par la société Vitaccess en collaboration avec des associations de patients et des médecins experts des CMTs, avec le soutien de Pharnext.