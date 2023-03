Pharnext : du nouveau concernant la maladies de Charcot-Marie-Tooth

(Boursier.com) — Pharnext , société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui que des données issues de l'étude digitale CMT&Me sur l'impact de la fatigue dans les maladies de Charcot-Marie-Tooth (CMT) seront présentées sous forme d'un webinar de 45 minutes le 29 mars 2023 à 12h00 (heure britannique).

L'étude digitale internationale CMT&Me vise à mieux comprendre l'impact de la CMT sur le quotidien des patients. À ce jour, plus de 3.133 patients dans le monde participent à cette étude.

La communauté CMT au Royaume-Uni contribuant largement à cette importante étude menée auprès des patients, Vitaccess, en partenariat avec CMT UK et avec le soutien de Pharnext, organise un webinar de 45 minutes pour partager de nouveaux résultats issus de l'application CMT&Me au Royaume-Uni, le 29 mars à 12h00 (heure locale).

Pr Mario Saporta, Professeur Associé de Neurologie et de Génétique Humaine à l'Université de Miami, Miller School of Medicine, et Président du Conseil Scientifique de l'étude CMT&Me, commentera ces résultats les plus récents qui concernent particulièrement la fatigue et discutera de l'impact de la CMT sur la vie quotidienne des patients. Cette présentation sera suivie d'un sondage en direct qui ouvrira une session de questions-réponses.