Pharnext : Dr Elisabeth Svanberg nommée Présidente du Conseil d'Administration

(Boursier.com) — Pharnext SA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovantes basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle exploitant sa plateforme de PLEOTHERAPY, annonce aujourd'hui la nomination du Dr Elisabeth Svanberg MD, PhD à la Présidence du Conseil d'Administration à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Michel de Rosen, qui était Président du Conseil d'Administration depuis juin 2016. Michel de Rosen continuera d'y siéger en tant qu'Administrateur non-éxécutif.

Le Dr Svanberg bénéficie d'une grande expérience dans le développement de nouveaux traitements dans des domaines thérapeutiques variés. Docteur en médecine et Docteur en sciences de l'Université de Göteborg, elle est Chirurgien et Professeur Adjoint de chirurgie. Elle est une administratrice expérimentée, membre des Conseils d'Administration de Galapagos NV, Egetis Pharmaceuticals, Amolyt et de Swedish Orphan Biovitrum (SOBI).

Le Dr Svanberg a rejoint Serono en 2000, initialement dans le domaine du métabolisme, et a ensuite occupé des postes à responsabilité croissante avant de rejoindre Bristol Myers Squibb (BMS) en 2007. Chez BMS, elle a été Responsable du développement de dapagliflozine (Forxiga/Farxiga), médicament innovant désormais approuvé et lancé dans le monde entier pour traiter le diabète de type 2, puis elle a été Vice-Présidente et Directrice du département médical à l'international pour le Canada, l'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Australie / Nouvelle-Zélande. En 2014, le Dr Svanberg a rejoint Janssen Pharmaceuticals (société du groupe Johnson & Johnson) en tant que Vice-Présidente, Directrice des Produits Etablis, gérant un portefeuille de 90 produits utilisés par environ 150 millions de patients dans le monde. Depuis 2016, le Dr Svanberg est entrepreneur dans le domaine des troubles uro-génitaux.

L'expérience du Dr. Svanberg sera très précieuse pour Pharnext, alors que la société poursuit l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003, l'essai PREMIER, son candidat médicament le plus avancé et developpé dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). La CMT1A est une maladie neurologique rare, progressive et héréditaire qui affecte les nerfs périphériques et pour laquelle aucun traitement n'est actuellement approuvé.

A propos de sa nomination en tant que Présidente du Conseil d'Administration, le Dr Elisabeth Svanberg a déclaré : "Je me réjouis d'assurer la Présidence du Conseil d'Administration à un moment décisif pour Pharnext et de travailler aux côtés des autres membres de son Conseil et de notre équipe de direction pour soutenir la Société alors qu'elle poursuit l'étude pivot de PXT3003 dans la CMT1A. Je souhaite remercier Michel et le Conseil d'Administration de Pharnext pour leur confiance. Michel a conduit la société jusqu'à cette période charnière et je suis impatiente de poursuivre son développement sur les fondations mises en place par Michel. Je suis ravie qu'il reste membre du Conseil pour poursuivre son soutien pendant la transition."

Michel de Rosen, Président sortant du Conseil d'Administration de Pharnext, a commenté : "Après avoir présidé le Conseil d'Administration de Pharnext pendant plus de 5 ans, je pense que le temps est venu pour une nouvelle personne de prendre ce rôle. Elisabeth Svanberg est extrêmement qualifiée pour cette mission. Son expertise dans le développement des médicaments, son expérience en équipe de direction et au sein de plusieurs Conseils d'Administration d'entreprises de biotechnologie, son profil international et de leader, sa rigueur et son intégrité seront des atouts précieux pour le Conseil d'Administration de Pharnext, alors que la société poursuit son développement. Je crois au potentiel de Pharnext et en particulier en son candidat médicament, destiné à traiter la CMT1A."