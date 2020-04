Pharnext : David Horn Solomon est nommé Directeur Général

Pharnext : David Horn Solomon est nommé Directeur Général









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique Pharnext a nommé Dr David Horn Solomon en tant que Directeur Général de Pharnext. Il sera également proposé au Dr Solomon de rejoindre le Conseil d'Administration lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle. Le Pr Daniel Cohen, cofondateur de Pharnext en 2007, occupera le poste de Président du Conseil Scientifique.

Je suis très heureux d'accueillir David Horn Solomon en tant que nouveau Directeur Général. David apportera à Pharnext sa riche expérience de Directeur Général avec un impressionant track-record dans le développement et la création de valeur au sein de notre industrie des biotechnologies. Son leadership à la tête d'entreprises tant américaines qu'européennes font de David le dirigeant idéal pour conduire Pharnext dans sa prochaine étape de croissance , a déclaré Michel de Rosen, Président du Conseil d'Administration.Le Dr Solomon ajoute : C'est un grand honneur d'avoir l'opportunité de diriger Pharnext. La plateforme de Pleotherapy de Pharnext, qui exploite les données génomiques et l'intelligence artificielle, offre une approche nouvelle et innovante pour identifier des traitements potentiels dans de nombreuses indications, y compris les maladies rares et neurologiques. Je suis enthousiaste à l'idée d'avancer le développement clinique de PXT3003 à travers le démarrage dans un proche avenir de l'important essai de Phase 3 chez des patients atteints de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A. J'ai hâte de diriger l'équipe pleine de talents de Pharnext, et je remercie Daniel Cohen en tant que fondateur visionnaire, pour explorer toutes les opportunités offertes par la plateforme de Pleotherapy dans le développement du pipeline vers d'autres maladies sans solution therapeutique satisfaisante .

David Horn Solomon apporte à Pharnext plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie des sciences de la vie. Avant de rejoindre Pharnext, le Dr Solomon a été Directeur Général de Silence Therapeutics plc