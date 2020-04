Pharnext creuse sa perte en 2019

(Boursier.com) — Les produits des activités ordinaires de Pharnext en 2019 sont de 253 kE (2,67 millions d'euros en 2018).

Le résultat opérationnel ressort à -20,02 ME (-17,9 ME en 2018).

Les charges financières se sont élevés à 2 ME, principalement en raison des intérêts liés aux emprunts obligataires IPF. Les obligations souscrites par le groupe Tasly ont été convertis en 2019 et les intérêts de l'aide Oseo Dippal sont sensiblement stables. En conséquence, Pharnext a enregistré une perte nette de 23,3 millions d'euros en 2019 (21,31 ME en 2018).

Concernant la structure bilantielle, la variation nette de la trésorerie en fin d'année a diminué de -6,5 ME et la dette financière a diminué de 26 ME du fait de la conversion en capital des obligations convertibles de Tasly et des intérêts. La trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 16,2 ME au 31 décembre 2019 (22,8 ME à fin 2018).