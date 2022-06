Pharnext : cooptation du Dr James Kuo

(Boursier.com) — Pharnext a tenu son Assemblée Générale Annuelle et le Conseil d'administration a coopté le Dr James Kuo. Les actionnaires de Pharnext ont approuvé les états financiers 2021 et l'essentiel des résolutions lors de son Assemblée Générale annuelle. La cooptation du Dr James Kuo au Conseil d'administration apporte une expérience clé en matière de stratégie, estime le groupe.

Le quorum s'est établi à 26,46% et 26 actionnaires étaient présents, représentés ou ont voté par correspondance. Les actionnaires de Pharnext ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et ont autorisé le Conseil à procéder au rachat d'actions de la Société, à un regroupement d'actions, à une réduction de capital motivée par des pertes, ou à une attribution gratuite d'actions existantes ou nouvelles dans le cadre de l'article L225-197-1 du Code de commerce. Le Conseil a coopté le Dr. James Kuo en remplacement de M. Alex Berda qui en a démissionné au début du mois. Le Dr Kuo apporte une grande expérience du secteur des Sciences de la Vie. Il a cofondé et dirigé un certain nombre de sociétés et siégé à plusieurs Conseils d'administration de sociétés publiques et privées. Il est actuellement Président d'ImmunoPrecise Antibodies et membre du Conseil d'Administration de Tryp Therapeutics, qu'il a cofondée et cotée en bourse en tant que directeur général, et Président de Monarch Labs dont il est aussi cofondateur. En particulier, il a ainsi levé plusieurs tours de financement en tant que directeur général et dirigé HealthCare Ventures, un fonds de capital-risque de 378 millions de dollars. Il a également été Directeur Business Development chez Pfizer et Myriad Genetics. La ratification de la nomination du Dr James Kuo au Conseil sera soumise à l'approbation de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

L'AGM a marqué la fin des mandats de Pierre Bastid, Michel de Rosen et Kenneth Lee, qui représentait Tasly. Piers Morgan, membre du Conseil, a également démissionné le 16 juin 2022. Au cours de l'AG, le Président de Pharnext a remercié ses anciens administrateurs pour leurs contributions...

Le Conseil d'administration est désormais composé des 4 membres suivants : Joshua Schafer (Président), James Kuo, Lawrence Steinman et David Horn Solomon (DG).