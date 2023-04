Pharnext : comptes publiés

(Boursier.com) — Les dépenses de Recherche et Développement de Pharnext sont restées relativement maîtrisées (20,6 ME en 2022 contre 19,6 ME en 2021), tout comme les dépenses de marketing (stables, à 2,1 ME). En revanche, les charges administratives ont cru de 57% (7,4 ME contre 4,7 ME). Cette hausse, associée à une baisse des crédits d'impôts reçus (-1,3 ME), expliquent la variation du résultat opérationnel (-27,8 ME, contre -22,9 ME).

Dans ce contexte, la société a mis en oeuvre, dès la fin 2022 et sous l'impulsion de la nouvelle Direction Générale, une revue drastique de l'ensemble de ces charges afin de réduire sensiblement ses besoins de trésorerie sur l'ensemble de l'année 2023.

Le résultat net de l'exercice intègre un résultat financier de -10,6 ME composé presque exclusivement de charges calculées, sans impact sur la trésorerie, majoritairement liées au traitement comptable en normes IFRS des pénalités de conversion du contrat de financement souscrit auprès de Global Tech Opportunities 13.