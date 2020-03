Pharnext annonce une augmentation de capital d'environ 7,7 ME par placement privé

Pharnext annonce une augmentation de capital d'environ 7,7 ME par placement privé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pharnext SA, société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur sa plateforme d'intelligence artificielle PLEOTHERAPY s'appuyant sur le 'big data' génomique et la pharmacologie des réseaux biologiques, annonce aujourd'hui une augmentation de capital d'environ 7,7 millions d'euros par l'émission de 1.799.061 actions ordinaires nouvelles à chacune desquelles est attaché un bon de souscription d'actions. Cette augmentation de capital a été souscrite principalement par des actionnaires existants, ainsi que par de nouveaux investisseurs institutionnels aux Etats-Unis d'Amérique et des membres du management de Pharnext, dont le Directeur Général et le Directeur Financier.

"Nous sommes heureux d'annoncer cette levée de fonds, qui démontre le soutien fort et continu de nos actionnaires historiques" précise Peter Collum, Directeur Financier et du Business Development de Pharnext. "Cette opération contribue à élargir notre base d'actionnaires institutionnels et contribue à améliorer notre visibilité sur le marché américain".

Cette augmentation de capital n'a pas donné lieu ni ne donnera lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés.

Utilisation des fonds levés

Le produit de l'Augmentation de Capital fournira à la Société les ressources supplémentaires nécessaires pour financer ses activités au cours des douze prochains mois, en ce compris la finalisation du protocole de l'étude de phase 3 et répondre à d'autres exigences réglementaires nécessaires au développement de PXT3003 dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A auprès de la Food and drug administration des États-Unis et de l'Agence européenne des médicaments.

Modalités de l'Augmentation de Capital

Les ABSA ont été placées, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par le biais (i) d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés et d'un cercle restreint d'investisseurs conformément à la 21ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 26 juin 2019, ainsi que (ii) d'une augmentation de capital au profit d'investisseurs relevant de la catégorie définie par la 23ème résolution de l'Assemblée Générale. Les ABSA ont été émises par le conseil d'administration de la Société réuni le 4 mars 2020, sur le fondement des 21ème et 23ème résolutions et conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce.

Le prix d'émission d'une ABSA s'élève à 4,28 euros l'une, prime d'émission incluse, reflétant une décote faciale de 12,30% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse, qui s'élève à 4,88 euros. Le prix d'émission d'une ABSA, incluant la valeur théorique d'un bon de souscription d'action, reflète une décote totale de 29,92% par rapport au VWAP 3 jours, en conformité avec les 21ème et 23ème résolutions de l'Assemblée Générale.