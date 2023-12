Pharnext annonce le gel de la base de données de l'étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) de PXT3003

(Boursier.com) — Pharnext SCA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui le gel de la base de données ("data lock") de l'étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER) de PXT3003, son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante.

"À la suite de l'annonce récente de Pharnext marquant la dernière visite du dernier patient ("LPLV") dans son étude clinique pivot de Phase III (essai PREMIER), nous sommes ravis de confirmer la vérification de l'intégrité des données cliniques et d'annoncer le gel officiel de la base de données en date du 1er décembre 2023. Cette étape déterminante va permettre de lever l'aveugle sur le traitement reçu par les patients (PXT3003 ou placebo) et d'initier la phase d'analyse des résultats tant attendus. Pharnext maintient le calendrier annoncé et vise la diffusion des premières données de l'étude PREMIER de Phase III le 11 décembre, comme précédemment communiqué" commente le groupe.