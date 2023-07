Pharnext : Allègement de près de 8 ME du passif à la suite d'un abandon de créance

(Boursier.com) — Pharnext SCA, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce un accord avec Bpifrance permettant un abandon de créance de 7,95 millions d'euros.

En date du 24 février 2023, la Société annonçait l'arrêt du développement de son candidat médicament PXT864 dans la maladie d'Alzheimer malgré des résultats précliniques et cliniques encourageants mais insuffisants pour une exploitation commerciale. Des recherches de partenaires se sont en effet révélées infructueuses et la Société n'a pas été en mesure de signer un accord avec un partenaire industriel pour octroyer une licence et poursuivre le développement du PXT864.

Le programme de recherche sur la maladie d'Alzheimer avait été financé en partie par Bpifrance (ex-OSEO) dans le cadre du projet collaboratif DIPPAL, sous forme de subvention et d'avance remboursable. Le remboursement de cette aide et ses intérêts devait s'effectuer sur le chiffre d'affaires généré par l'exploitation des produits issus du projet (vente directe, concession de licence, accord de développement) dans un délai de 15 ans à compter du dernier versement de l'aide, soit d'ici 2032.

Grâce à un accord amiable conclu avec Bpifrance qui concède un abandon de créance à hauteur de l'aide reçue et libère la Société de toutes ses obligations sur le projet DIPPAL, Pharnext va voir son passif allégé d'une dette de 7,95 millions d'euros.